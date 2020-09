Conca D’Oro | Divieto di caccia per la specie Colombaccio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 12 settembre 2020) In data 6 settembre le Guardie Venatorie FIDC del GruppoD’Oro, durante il Servizio di Vigilanza Venatoria Comandato a Roma Nord, in collaborazione ed ausilio ad una Pattuglia della Polizia Provinciale del distaccamento di Castelnuovo di Porto(Rm), hanno redatto due Verbali di natura penale per abbattimento di Fauna Selvatica indi(art 30 comma 1 lett a L 157/92) per la chiusura per la(columba palumbus) in quanto la preapertura era consentita ad una solaTortora (streptotelia turtur); quindi dalla Polizia Provinciale sono state sequestrate le armi, le cartucce e i colombacci abbattuti e redatti tutti gli atti di rito.D’Oro:diper la ...