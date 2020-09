Combine Picerno-Bitonto | la Pianese chiede la riammissione

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 12 settembre 2020) Dopo la conferma della sentenza sulla, lavorrebbe fare compagnia al Foggia elanel campionato di Serie C. Ecco il comunicato pubblicato sul sito ufficiale. “La U.S., preso atto di quanto è stato deliberato dalla Corte di Appello Federale nella giornata di venerdì 11 settembre 2020, che ha confermato quanto disposto dal Tribunale Nazionale Federale, esprime grande fiducia sullaal campionato di Serie C 2020/2021. La U.S.ritiene di avere tutti i requisiti necessari in quanto è una Società virtuosa, sempre in regola con i pagamenti, è la prima squadra nella graduatoria delle riammissibili e dopo notevoli e ...