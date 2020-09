Calciomercato Juventus, idea di scambio col Barça: dentro Bernardeschi (Di sabato 12 settembre 2020) Calciomercato Juventus – L’asse Barcellona-Torino rischia nuovamente di essere l’epicentro di importanti trattative di Calciomercato. Dopo aver da poco ufficializzato lo scambio Arthur-Pjanic, infatti, il Barca e la Juventus potrebbero nuovamente sedersi al tavolo delle negoziazioni. Secondo quanto riportato da Calciomercatonews, infatti, i due club starebbero vagliando la possibilità di imbastire uno scambio. Trattativa imbastita inserendo i cartellini di Julian Firpo e di Bernardeschi. Calciomercato Juventus, Bernardeschi al Barça? Sul terzino del Barca è forte da tempo l’interessamento dell’Inter, quindi non è da ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 12 settembre 2020)– L’asse Barcellona-Torino rischia nuovamente di essere l’epicentro di importanti trattative di. Dopo aver da poco ufficializzato loArthur-Pjanic, infatti, il Barca e lapotrebbero nuovamente sedersi al tavolo delle negoziazioni. Secondo quanto riportato danews, infatti, i due club starebbero vagliando la possibilità di imbastire uno. Trattativa imbastita inserendo i cartellini di Julian Firpo e dial Barça? Sul terzino del Barca è forte da tempo l’interessamento dell’Inter, quindi non è da ...

