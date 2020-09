Cade in dirupo raccogliendo legna: morto in Valsesia (Di sabato 12 settembre 2020) Il corpo di un uomo di 71 anni è stato recuperato questa notte in fondo ad un crepaccio dai vigili del fuoco di Varallo, in località Parone. La vittima è una persona del luogo che ieri sera era andato a raccogliere della legna. I vigili, giunti sul posto, in prossimità di una forte pendenza del terreno hanno trovato alcuni oggetti e attrezzature dell’uomo. Vista l’area molto impervia, è stato necessario l’intervento di squadre della Guardia di Finanza del Soccorso Alpino. Le operazioni di recupero della salma, che si trovava in fondo al burrone, sono proseguite fino alle 3. Presenti sul posto anche i carabinieri di Varallo.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 12 settembre 2020) Il corpo di un uomo di 71 anni è stato recuperato questa notte in fondo ad un crepaccio dai vigili del fuoco di Varallo, in località Parone. La vittima è una persona del luogo che ieri sera era andato a raccogliere della. I vigili, giunti sul posto, in prossimità di una forte pendenza del terreno hanno trovato alcuni oggetti e attrezzature dell’uomo. Vista l’area molto impervia, è stato necessario l’intervento di squadre della Guardia di Finanza del Soccorso Alpino. Le operazioni di recupero della salma, che si trovava in fondo al burrone, sono proseguite fino alle 3. Presenti sul posto anche i carabinieri di Varallo.L'articolo Meteo Web.

SkyTG24 : Cade in dirupo raccogliendo legna, morto in Valsesia - hollobeals : ucciso peggio di una bestia. Poi il trattamento dei kabby. Questo telefilm era un continuo senza senso CIOÈ lexa mo… - vivere_sardegna : Bovino cade in un dirupo: salvato dai Vigili del fuoco - xshelbyhere : Non io che ho sempre acquistato cover della spigen brutte come la fame ma che proteggono il telefono pure se cade d… - sardanews : Bovino cade in un dirupo, lo recuperano i vigili del fuoco -

Ultime Notizie dalla rete : Cade dirupo Cade in un dirupo nel bosco: morto un 71enne InfoVercelli24.it 11 settembre 1620 - La battaglia del Campone

Ricevo con piacere questa e-mail dello storico tiranese professor Gianluigi Garbellini, sempre attento alle “ricorrenze storiche tiranesi“, che mi suggerisce, conoscendo bene il mio vizio di “scriv gi ...

Cade sul Resegone Paura per una 17enne

di Angelo PanzeriGrave incidente in montagna nella tarda mattinata di ieri. Una ragazza di 17 anni, residente nell’hinterland milanese, che stava percorrendo il sentiero 1 che dai Piani Erna (il balco ...

Ricevo con piacere questa e-mail dello storico tiranese professor Gianluigi Garbellini, sempre attento alle “ricorrenze storiche tiranesi“, che mi suggerisce, conoscendo bene il mio vizio di “scriv gi ...di Angelo PanzeriGrave incidente in montagna nella tarda mattinata di ieri. Una ragazza di 17 anni, residente nell’hinterland milanese, che stava percorrendo il sentiero 1 che dai Piani Erna (il balco ...