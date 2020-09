Autovelox in arrivo anche in città: come cambia il Codice della strada (Di sabato 12 settembre 2020) Gli Autovelox si potranno attivare anche nelle strade urbane di quartiere e nelle strade locali. Autovelox in città. Lo prevede il nuovo Codice della strada che cambierà “con il voto di conversione in Legge del Dl Semplificazioni”. Previo via libera del prefetto, gli Autovelox si potranno attivare anche nelle strade urbane di quartiere e nelle … Leggi su 2anews (Di sabato 12 settembre 2020) Glisi potranno attivarenelle strade urbane di quartiere e nelle strade locali.in città. Lo prevede il nuovoche cambierà “con il voto di conversione in Legge del Dl Semplificazioni”. Previo via libera del prefetto, glisi potranno attivarenelle strade urbane di quartiere e nelle …

