Apu Old Wild West si presenta al Friuli Doc (Di sabato 12 settembre 2020) Con gli auguri più calorosi della Città di Udine, per l’occasione rappresentata dagli assessori Maurizio Franz e Antonio Falcone, e di tutto il popolo di Friuli Doc, è stata accolta la compagine (staff e giocatori) dell’Apu Old Wild West Udine che si è presentata oggi in piazza Libertà. All’appuntamento, non hanno voluto mancare l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti, Giorgio Brandolin, presidente del Coni Fvg e Claudio Bardini, presidente della Fit Udine e presidente regionale del Comitato nazionale allenatori. Gli onori di casa sono stati fatti dal presidente del club bianconero, Alessandro Pedone, alla presenza dello staff dirigenziale capitanato dal direttore tecnico dell’Area sportiva, Alberto ... Leggi su udine20 (Di sabato 12 settembre 2020) Con gli auguri più calorosi della Città di Udine, per l’occasione rapta dagli assessori Maurizio Franz e Antonio Falcone, e di tutto il popolo diDoc, è stata accolta la compagine (staff e giocatori) dell’Apu OldUdine che si èta oggi in piazza Libertà. All’appuntamento, non hanno voluto mancare l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti, Giorgio Brandolin, presidente del Coni Fvg e Claudio Bardini, presidente della Fit Udine e presidente regionale del Comitato nazionale allenatori. Gli onori di casa sono stati fatti dal presidente del club bianconero, Alessandro Pedone, alla presenza dello staff dirigenziale capitanato dal direttore tecnico dell’Area sportiva, Alberto ...

megabasket : L’Apu Old Wild West Udine debutterà sabato 14 novembre a Bergamo - messveneto : In campionato sarà Bergamo la prima avversaria dell'Apu Old Wild West - messveneto : Sarà Bergamo la prima avversaria dell'Apu Old Wild West - apudine : +++Sabato 14 novembre alle 18 l'Apu Old Wild West Udine affronterà @BergamoBasket in trasferta nella prima giornata… - BasketWorldLif1 : A2: Partita la stagione dell’Apu Old Wild West Udine.”Priorità è costruire il gruppo” -