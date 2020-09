Amadeus | contagio da coronavirus | programma sospeso immediatamente

infoitcultura : I Soliti Ignoti, contagio sul set: sospeso il programma di Amadeus -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus contagio

Il covid non dà tregua nemmeno alla televisione. Secondo quanto rivelato da tvblog.it, la puntata speciale della trasmissione I Soliti Ignoti prevista per domani, 13 settembre, non andrà in onda a cau ...Doveva essere il grande ritorno, la ripartenza in diretta del programma di Amadeus I soliti ignoti con la puntata speciale del 13 settembre. E invece il Coronavirus ha colpito ancora inesorabilmente e ...