Van Gaal: “Inter e Juventus due realtà diverse, vi spiego perché. CR7? Non basta lui per vincere” (Di venerdì 11 settembre 2020) Louis Van Gaal è intervenuto sui temi principali della Serie A.Il tecnico olandese si è soffermato in particolar modo sulla rivalità presente tra Inter e Juventus, analizzando il valore delle due rose e dei due tecnici presenti sulle rispettive panchine. Nella prima parentesi aperta ai microfoni del Corriere dello Sport l'ex allenatore del Manchester United si è concentrato sui nerazzurri e su qualche aneddoto legato ad incroci nel passato:"Conte all'Inter? E' bravo a trasferire la sua filosofia di gioco, ma in partita è troppo emotivo. Restare freddi aiuta ad analizzare meglio il gioco, migliorerebbe la sua attitudine in campo. La finale di Champions League persa nel 2010 contro l'Inter di Mourinho? Noi avevamo dominato, l'Inter ha superato la metà campo cinque ... Leggi su mediagol

