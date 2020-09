Uomini e Donne, Enzo chiede il numero a Valentina (come previsto dalla sua ex Pamela) (Di venerdì 11 settembre 2020) Pamela, prima di abbandonare lo studio di Uomini e Donne, nella precedente puntata registrata, ha detto alla redazione che Enzo (il suo ex) avrebbe chiesto il numero a Valentina per fare una "finta storiella". E' Maria De Filippi a raccontare questo retroscena. Valentina chiude comunque già la conoscenza:"Se un uomo mi chiede il numero fa qualcosa" evidenzia, lamentandosi che comunque non si sia fatto sentire dopo aver chiesto il suo contatto. 11 settembre 2020 15:52. Leggi su blogo (Di venerdì 11 settembre 2020), prima di abbandonare lo studio di, nella precedente puntata registrata, ha detto alla redazione che(il suo ex) avrebbe chiesto ilper fare una "finta storiella". E' Maria De Filippi a raccontare questo retroscena.chiude comunque già la conoscenza:"Se un uomo miilfa qualcosa" evidenzia, lamentandosi che comunque non si sia fatto sentire dopo aver chiesto il suo contatto. 11 settembre 2020 15:52.

