Un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell’11 settembre – Il video (Di venerdì 11 settembre 2020) 11 settembre 2001. Due aeroplani si schiantano contro le Torri gemelle a New York negli Stati Uniti. Un altro aereo colpisce il Pentagono in Virginia. Un quarto aereo, fatto inizialmente dirigere verso Washington, precipita nei pressi di Shanksville, in Pennsylvania, a seguito di una rivolta dei passeggeri. Quattro attentati coordinati da un gruppo di terroristi aderenti ad al-Qaida che hanno cambiato la storia degli Stati Uniti e del mondo, dando inizio a una nuova stagione di “guerra al terrore”, come la definì l’ex presidente George W. Bush poco dopo l’attentato. Oggi, diciannove anni dopo, per commemorare i morti si è tenuto un minuto di silenzio davanti alla Casa Bianca. Lo stesso è accaduto a New York durante una cerimonia a cui hanno partecipato in forma ristretta i ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 settembre 2020) 112001. Due aeroplani si schiantano contro le Torri gemelle a New York negli Stati Uniti. Un altro aereo colpisce il Pentagono in Virginia. Un quarto aereo, fatto inizialmente dirigere verso Washington, precipita nei pressi di Shanksville, in Pennsylvania, a seguito di una rivolta dei passeggeri. Quattro attentati coordinati da un gruppo di terroristi aderenti ad al-Qaida che hanno cambiato la storia degli Stati Uniti e del mondo, dando inizio a una nuova stagione di “guerra al terrore”, come la definì l’ex presidente George W. Bush poco dopo l’attentato. Oggi, diciannove anni dopo, per commemorare i morti si è tenuto undidavanti alla Casa Bianca. Lo stesso è accaduto a New York durante una cerimonia a cui hanno partecipato in forma ristretta i ...

tturningtables : un minuto di silenzio per tutti quelli che soffrono di allergia. #rientroascuola - viceconitalysac : RT @AmbasciataUSA: #AmbEisenberg, con l'Amb. Gingrich @USinHolySee e l'Amb. Tom @USUNRomeAmb, insieme alla comunità USA in Italia per osser… - USCGFlorence : RT @AmbasciataUSA: #AmbEisenberg, con l'Amb. Gingrich @USinHolySee e l'Amb. Tom @USUNRomeAmb, insieme alla comunità USA in Italia per osser… - USAnelSud : RT @AmbasciataUSA: #AmbEisenberg, con l'Amb. Gingrich @USinHolySee e l'Amb. Tom @USUNRomeAmb, insieme alla comunità USA in Italia per osser… - AmbasciataUSA : #AmbEisenberg, con l'Amb. Gingrich @USinHolySee e l'Amb. Tom @USUNRomeAmb, insieme alla comunità USA in Italia per… -

Ultime Notizie dalla rete : minuto silenzio 11/9: per Trump e Melania minuto silenzio su Air Force One ANSA Nuova Europa 11/9: per Trump e Melania minuto silenzio su Air Force One

WASHINGTON, 11 SET - Donald Trump e la first lady Melania hanno osservato il minuto di silenzio per le vittime dell'11/9 a bordo dell'Air Force One alle 8.46 locali, quando il primo del quattro aerei ...

A Willy la cintura campione di vita: la Federazione pugilistica rende omaggio al 21enne

A Willy la cintura campione di vita. La Federazione pugilistica ha omaggiato il ventunenne di Paliano con un titolo postumo. Il pugile Christopher "Gringo" Mondongo, a nome della Federazione Pugilist ...

WASHINGTON, 11 SET - Donald Trump e la first lady Melania hanno osservato il minuto di silenzio per le vittime dell'11/9 a bordo dell'Air Force One alle 8.46 locali, quando il primo del quattro aerei ...A Willy la cintura campione di vita. La Federazione pugilistica ha omaggiato il ventunenne di Paliano con un titolo postumo. Il pugile Christopher "Gringo" Mondongo, a nome della Federazione Pugilist ...