Turiste minorenni violentate durante una festa in villa: 4 arrestati. 'Non chiamate la polizia o rovinate la festa' (Di venerdì 11 settembre 2020) Quattro persone sono finite in manette stamane con l'accusa di violenza sessuale su due Turiste minorenni durante una festa in una villa a Marconia di Pisticci, Matera,. Le vittime, due giovanissime ...

