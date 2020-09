Turiste minorenni stuprate da un gruppo di 8 persone durante una festa: 4 arresti. Gip: «Brutalità inaudita» (Di venerdì 11 settembre 2020) Quattro persone sono finite in manette stamane con l'accusa di violenza sessuale su due Turiste minorenni durante una festa in una villa a Marconia di Pisticci (Matera). Le vittime, due... Leggi su ilmattino (Di venerdì 11 settembre 2020) Quattrosono finite in manette stamane con l'accusa di violenza sessuale su dueunain una villa a Marconia di Pisticci (Matera). Le vittime, due...

