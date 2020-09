Sanità | Speranza | ' ogni euro dedicato a Ssn va utilizzato'

(Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos Salute) - "La mia opinione è molto netta:al Servizio sanitario nazionale va. Bisogna chiudere definitivamente la stagione dei tagli e aprire quella degli investimenti. Abbiamo messo 2 miliardi sul Fondo sanitario già prima del Covid-19. Poi negli ultimi mesi, per rispondere all'emergenza, abbiamo speso più che negli ultimi 5 anni". "Ora abbiamo una straordinaria opportunità, forse senza precedenti". Lo ha detto Roberto, intervistato da Barbara Tedaldi, alla seconda giornata della Summer School della Scuola di Politiche, fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni. Dunque, a detta del ministro, "adesso dobbiamo programmare una fase di riforma, e il punto importante è che spesso le riforme si facevano ...

MediasetTgcom24 : Covid, la Sanità canadese: 'Se fate sesso indossate la mascherina' #canada - LaCnews24 : ''Manca il sangue, niente interventi nell'ospedale di Polistena'': Giannetta striglia l'Asp #calabrianotizie… - LaCnews24 : Sanita' Calabria, Sapia annuncia un libro nero sui dirigenti ministeriali: anche Adduce nel mirino… - LaCnews24 : Sanita' Calabria: 118, il caso ''indennita' aggiuntive'' arriva in consiglio regionale #calabrianotizie… - LaCnews24 : Sanita', crolla un pezzo del Decreto Calabria: ora la Regione puo' gestire i suoi appalti #calabrianotizie… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Speranza

Vivere Senigallia

Per la sindacalista “la posizione di Paolini è netta e chiara: o il Governo centrale e le Regioni si accollano tutta la spesa per il rinnovo del Ccnl dei lavoratori delle Strutture private o non ci ...Aris: 'Accordo nazionale naufragato e scioperi programmati. Cosa ha firmato l'assessore Razza? Vogliamo chiarezza' 'A differenza di quanto si possa intendere dalle dichiarazioni dell'assessore regiona ...