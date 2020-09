robazzaco : RT @trevisotoday: Ruba le pile stilo al market e strattona un commesso, anziano 'terribile' nei guai - trevisotoday : Ruba le pile stilo al market e strattona un commesso, anziano 'terribile' nei guai - ilbassanese : Ruba le pile e strattona l'addetto alla vigilanza: 73enne si dilegua in auto -

Ultime Notizie dalla rete : Ruba pile

TrevisoToday

CASTELFRANCO - Ruba una confezione di batterie del tipo "stilo": deferito un pensionato vicentino. La Stazione Carabinieri di Castelfranco Veneto ha deferito in stato di libertà, per rapina impropria, ...Il Godo baseball si congeda dal proprio pubblico perdendo 0-5 col Parma. La formazione di Poma si aggiudica il confronto in ragione di una maggiore incisività nel box di battuta, 12 valide concesse co ...