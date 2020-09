Rita Forte torna in tv | ' Il cancro | poi un incidente Sono reduce da un anno terribile'

(Di venerdì 11 settembre 2020) A maggio la scoperta del, a luglio unin motorino: lei e il suo comapgno Ranierovivi per miracolo. E' stato undifficile per la cantante, che oggi si racconta a ...

eleonoradaniele : RT @Unf_Tweet: - Vale22046 : @nonnarita50 Mai fuori tempo qui è tutto relativo... Buon pomeriggio a te mia carissima Rita ti abbraccio forte fo… - nonnarita50 : RT @eli57912974: @nonnarita50 Grazie Rita, ci stiamo rincorrendo...?? Ti abbraccio forte anch'io. ??? - eli57912974 : @nonnarita50 Grazie Rita, ci stiamo rincorrendo...?? Ti abbraccio forte anch'io. ??? - Unf_Tweet : -

Ultime Notizie dalla rete : Rita Forte

Rita Forte ha raccontato il suo passato, che è stato davvero molto difficile e complicato. E non è ovviamente mancata la commozione. Rita Forte è uno dei personaggi televisivi più noti e amati. La sua ...Rita Forte a Storie Italiane torna in tv con il suo solito sorriso nonostante di dolori nella sua vita ne abbia avuti tanti, ma non si sente diversa dagli altri, anzi la sua energia è sempre positiva.