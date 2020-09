Piazza Affari, arrivano le offerte: oltre a Cdp-Euronext ci sono Deutsche Boerse e la svizzera Six (Di venerdì 11 settembre 2020) Si avvicina la scadenza per le offerte su Borsa Italiana nell’ambito della gara lanciata da London Stock Exchange Group: oltre a quella in preparazione di Cdp ed Euronext è in gioco anche Deutsche Boerse. Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 11 settembre 2020) Si avvicina la scadenza per lesu Borsa Italiana nell’ambito della gara lanciata da London Stock Exchange Group:a quella in preparazione di Cdp edè in gioco anche

ElioLannutti : Piazza Affari, arrivano le offerte: oltre a Cdp-Euronext ci sono Deutsche Boerse e la svizzera Six @sole24ore - fisco24_info : Borsa Italiana: offerte anche da Six ed Euronext-Cdp: Al London stock exchange per gruppo che gestisce Piazza Affari - infoiteconomia : Borse europee piatte ma brilla Londra. A Piazza Affari giù le banche - medicojunghiano : RT @LaVeritaWeb: Due giorni fa l'autorità che vigila sui mercati ha promosso Maria Antonietta Scopelliti come segretario generale. Ex capo… - Aquintoc : RT @XMERIDIO78: @davidealgebris Invece tu, quello con CV vero e con un fondo Asset allocation in poco meno di due anni ha portato a casa ze… -