Notizie del giorno – Lapo Elkann shock, accuse a De Laurentiis, due società deferite (Di venerdì 11 settembre 2020) Le Notizie più importanti della giornata di ieri, giovedì 10 settembre. Lapo Elkann shock – “A 13 anni sono stato abusato più volte. Anestetizzavo con l’uso di sostanze un dolore che sentivo dentro di me. Di male me ne sono fatto abbastanza da solo. Ora voglio altro”. E’ la verità shock rivelata da Lapo Elkann. A raccontarlo a Silvia Toffanin è stato proprio il diretto interessato a ‘Verissimo’. “Non ho amato molto la mia infanzia. Sono stato un bambino dislessico, iperattivo, affetto da deficit dell’attenzione e siccome a scuola ero sempre indietro, volevo dimostrare di essere più forte. In collegio, a 13 anni, sono stato abusato più volte e un fatto come ... Leggi su calcioweb.eu

romeoagresti : La #Juventus e #Higuain hanno trovato l’accordo definitivo per la risoluzione del contratto // Juventus have termin… - LegaSalvini : #PONTASSIEVE, AGGRESSIONE A SALVINI. LA GIOVANE, A.F.B, HA 30 ANNI, È ORIGINARIA DEL CONGO ED È IMPEGNATA NEL SERVI… - romeoagresti : #Juve-#Higuain: procede la trattativa ma l’accordo non c’è ancora. La risoluzione del contratto solo dopo l’ok del… - EraldoFR : Fra un pò cominceranno ad essere riconoscibili a prima vista anche i framassoni i quali mentre temono tradimenti da… - rassegnastampa : Caso Vannini, la fidanzata del figlio di Ciontoli: «Suo padre disse che Marco aveva una crisi d’ansia»… -

Ultime Notizie dalla rete : Notizie del Coronavirus ultime notizie, 1.597 nuovi positivi e 10 morti: martedì esame Cts su quarantena di 10 giorni Fanpage.it Presunti fondi Lega, 3 commercialisti ai domiciliari per l'inchiesta Lombardia Film Commission

I tre commercialisti vicini alle Lega e coinvolti nell'inchiesta milanese relativa alla vicenda Lombardia Film Commission sulla compravendita di un immobile a Cormano, nel Milanese, sono agli arresti ...

Splendida notizia per l’amatissima coppia, è nato il loro primo figlio: benvenuto Leone

Si tratta di una vera e propria splendida notizia per l’amatissima coppia, è nato il loro primo figlio: ad annunciarlo è stata la diretta interessata. È nato il primo figlio dell’amatissima coppia: b ...

I tre commercialisti vicini alle Lega e coinvolti nell'inchiesta milanese relativa alla vicenda Lombardia Film Commission sulla compravendita di un immobile a Cormano, nel Milanese, sono agli arresti ...Si tratta di una vera e propria splendida notizia per l’amatissima coppia, è nato il loro primo figlio: ad annunciarlo è stata la diretta interessata. È nato il primo figlio dell’amatissima coppia: b ...