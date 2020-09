Netflix, boicottaggio contro la piattaforma dopo la pubblicazione di Cuties (Di venerdì 11 settembre 2020) Sui social spopola una campagnia di boicottaggio contro Netflix: la “colpa” sarebbe del film francese Cuties. Nelle scorse ore Netflix, celebre piattaforma di streaming video, ha dovuto fare i conti con una campagna di boicottaggio che ha già raccolto più di 660mila adesioni. Sui social infatti, soprattutto su Twitter e Instagram, l’hashtag #cancelNetflix sta spopolando. Il motivo? La pubblicazione del film “Cuties“, diretto dalla regista senegalese Maimouna Doucouré. Secondo molti utenti infatti il film, che racconta la storia di una ragazzina che attraverso la danza sfida la famiglia conservatrice, sarebbe un incentivo alla pedofilia. Le giovani protagoniste ballano ... Leggi su bloglive (Di venerdì 11 settembre 2020) Sui social spopola una campagnia di: la “colpa” sarebbe del film francese. Nelle scorse ore, celebredi streaming video, ha dovuto fare i conti con una campagna diche ha già raccolto più di 660mila adesioni. Sui social infatti, soprattutto su Twitter e Instagram, l’hashtag #cancelsta spopolando. Il motivo? Ladel film ““, diretto dalla regista senegalese Maimouna Doucouré. Secondo molti utenti infatti il film, che racconta la storia di una ragazzina che attraverso la danza sfida la famiglia conservatrice, sarebbe un incentivo alla pedofilia. Le giovani protagoniste ballano ...

