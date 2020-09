Nel Napoli non c'è nessun positivo al Coronavirus (Di venerdì 11 settembre 2020) Napoli - " Come da protocollo, nella giornata di ieri, tutto il gruppo squadra si è sottoposto ai consueti tamponi che hanno dato esito negativo ". Con questa breve nota il Napoli ha reso noti i ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 11 settembre 2020)- " Come da protocollo, nella giornata di ieri, tutto il gruppo squadra si; sottoposto ai consueti tamponi che hanno dato esito negativo ". Con questa breve nota ilha reso noti i ...

matteosalvinimi : Nel pomeriggio vi aspetto a ad Eboli (Salerno) alle 15, a Nocera Inferiore (Salerno) alle 16.30, a Giugliano in Cam… - PescaraCalcio : Esce sconfitto il ?? che nel secondo tempo, nonostante la buona figura della linea verde #BiancAzzurra, non riesce a… - capuanogio : Fonti #Napoli all'Ansa: ad #ADL è stata provata la febbre per ben sei volte ieri nel corso della giornata, tra aero… - repubblica : Napoli: Osimhen resta a secco, brilla Petagna nel 4-0 al Pescara - infoitsport : Napoli: Osimhen resta a secco, brilla Petagna nel 4-0 al Pescara -