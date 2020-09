Matera: turiste minorenni violentate, quattro arresti (Di venerdì 11 settembre 2020) Sarebbero stati individuati i quattro autori della violenza sessuale di gruppo nei confronti di due turiste inglesi minorenni. Lo stupro si è consumato durante una festa in una villa a Marconia di Pisticci (Matera) nella notte tra il 7 e l’8 settembre. Le indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Matera ha portato a quattro arresti. I quattro presunti responsabili sono stati colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere. Omicidio Willy, possibili nuovi indagati e capi d'accusa più gravi: è stato omicidio volontario? Sul caso dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte si indaga per omicidio preterintenzionale, ma potrebbero spuntare nuovi indagati e nuovi capi ... Leggi su blogo (Di venerdì 11 settembre 2020) Sarebbero stati individuati iautori della violenza sessuale di gruppo nei confronti di dueinglesi. Lo stupro si è consumato durante una festa in una villa a Marconia di Pisticci () nella notte tra il 7 e l’8 settembre. Le indagini condotte dalla Procura della Repubblica diha portato a. Ipresunti responsabili sono stati colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere. Omicidio Willy, possibili nuovi indagati e capi d'accusa più gravi: è stato omicidio volontario? Sul caso dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte si indaga per omicidio preterintenzionale, ma potrebbero spuntare nuovi indagati e nuovi capi ...

fattoquotidiano : Violenza sessuale di gruppo su due minorenni a Matera. Le vittime sono turiste inglesi - RaiNews : Erano in 8, secondo gli inquirenti #Matera - SmorfiaDigitale : Le turiste inglesi minorenni sono state drogate e violentate da un branco di ot... - VerdiVeneto : RT @RaiNews: Erano in 8, secondo gli inquirenti #Matera - Mariang15709842 : RT @Gazzettino: Matera, turiste minorenni stuprate in gruppo durante una festa in villa: 4 arresti. Gip: «Brutalità inaud... -

Ultime Notizie dalla rete : Matera turiste Turiste minorenni violentate a Matera, "branco era di 8 persone" Adnkronos Matera: violenza sessuale su turiste minorenni, arresti

Roma, 11 set 09:39 - (Agenzia Nova) - La Polizia di Stato di Matera, ha eseguito l'arresto dei responsabili, tutti residenti a Pisticci (Mt), della violenza sessuale e delle lesioni personali aggravat ...

Marconia di Pisticci, 4 arresti per la violenza di gruppo sulle inglesine. La festa aperta e i “bulli di paese”

Quattro persone arrestate per la violenza di gruppo su due turiste inglesi a Marconia di Pisticci. La Polizia ha eseguito quattro arresti nell’ambito dell’indagine sulla violenza sessuale di gruppo in ...

Roma, 11 set 09:39 - (Agenzia Nova) - La Polizia di Stato di Matera, ha eseguito l'arresto dei responsabili, tutti residenti a Pisticci (Mt), della violenza sessuale e delle lesioni personali aggravat ...Quattro persone arrestate per la violenza di gruppo su due turiste inglesi a Marconia di Pisticci. La Polizia ha eseguito quattro arresti nell’ambito dell’indagine sulla violenza sessuale di gruppo in ...