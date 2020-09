Leighton Meester e Adam Brody genitori bis: è nato il secondo figlio (Di venerdì 11 settembre 2020) Leighton Meester e Adam Brody hanno accolto il loro secondo figlio. La nascita è stata data in modo anomalo, attraverso la piattaforma di Amzon Twitch, in live streaming. Ad aprile, l’interprete di Blair in Gossip Girl è stata avvistata mentre passeggiava a Los Angeles, vestita con una maglietta grigia e una tuta nera con il … L'articolo Leighton Meester e Adam Brody genitori bis: è nato il secondo figlio proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 11 settembre 2020)hanno accolto il loro. La nascita è stata data in modo anomalo, attraverso la piattaforma di Amzon Twitch, in live streaming. Ad aprile, l’interprete di Blair in Gossip Girl è stata avvistata mentre passeggiava a Los Angeles, vestita con una maglietta grigia e una tuta nera con il … L'articolobis: èilproviene da Gossip e Tv.

"Gossip Girl" è stata una delle serie tv più seguite della storia, per anni ha raccontato e tenuto incollati alla tv milioni di spettatori con le storie dei giovani della classe elitaria dell'Upper Ea ...

