Le previsioni meteo di sabato 12 settembre (Di venerdì 11 settembre 2020) – Rovesci sparsi al Nord, al Centro rovesci sparsi su Lazio e Sardegna. Condizioni di marcata instabilità al Sud. – Ancora nuvole e rovesci sparsi sulla penisola italiana con precipitazioni anche a carattere temporalesco. Nord – Rovesci sparsi sui rilievi alpini Condizioni di marcata instabilità sui rilievi alpini con rovesci anche a carattere temporalesco. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 30 gradi. Centro – Rovesci sulla Sardegna e sui rilievi del Lazio Nuvole e rovesci anche sulla Sardegna e sui rilievi del Lazio, cielo in prevalenza sereno sul resto del settore. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 32 gradi. Sud – Nuvole e precipitazioni sul versante tirrenico Variabile anche sulle regioni ...

