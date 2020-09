La priorità di Salvini: andare con Conte a Domenica In, altrimenti fa partire le denunce (Di venerdì 11 settembre 2020) Nemmeno il tempo di dare il via al palinsesto autunnale della Rai, che già iniziano le prime polemiche politiche sullo spazio concesso al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. In modo particolare, sotto la lente d’ingrandimento c’è Domenica In di Mara Venier, il programma di intrattenimento della Domenica pomeriggio, uno dei format di maggiore successo della Rai. LEGGI ANCHE > Il monologo di Salvini a Tg1: «Mia figlia mi ha chiesto chi è quel signore che ti attacca» Salvini contro Domenica In per l’ospitata del presidente Giuseppe Conte La conduttrice veneziana ha infatti annunciato che intorno alle 14 di Domenica 13 settembre la trasmissione ospiterà il messaggio di Giuseppe ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 11 settembre 2020) Nemmeno il tempo di dare il via al palinsesto autunnale della Rai, che già iniziano le prime polemiche politiche sullo spazio concesso al presidente del Consiglio Giuseppe. In modo particolare, sotto la lente d’ingrandimento c’èIn di Mara Venier, il programma di intrattenimento dellapomeriggio, uno dei format di maggiore successo della Rai. LEGGI ANCHE > Il monologo dia Tg1: «Mia figlia mi ha chiesto chi è quel signore che ti attacca»controIn per l’ospitata del presidente GiuseppeLa conduttrice veneziana ha infatti annunciato che intorno alle 14 di13 settembre la trasmissione ospiterà il messaggio di Giuseppe ...

matteosalvinimi : #Salvini: Con tutti i problemi che sta affrontando l'Italia in questo momento Renzi e Zingaretti hanno come priorit… - matteosalvinimi : #Salvini: Che la De Micheli proponga #pistaciclabile tra Reggio Calabria e Messina, vale come i monopattini elettri… - gheburaseye : #wikipediadown non è in tendenza? Strano, ma non troppo: #Salvini è la priorità italiana,mica i siti utili. - bulide3 : RT @Matteo07294851: @MicSodano @Roberto_Fico Non è stato messo il tema cannabis nei lavori del parlamento perché ci sono altre priorita'. S… - martina_rizzii_ : RT @calodiautostima: priorità a chi ha qualcosa da dire #psicologi #salvini -

