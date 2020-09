La 13^ tappa del Tour va a Dani Martinez, Roglic allunga in vetta (Di venerdì 11 settembre 2020) PUY MARY CANTAL (FRANCIA) (ITALPRESS) – Daniel Martinez si è aggiudicato la tredicesima tappa del Tour de France 2020 da Chatel-Guyon a Puy Mary Cantal, una frazione (191,5 km) di alta montagna tra le più dure di questa edizione numero 107 della corsa transalpina. Al termine di una lunga fuga, lo scalatore colombiano della Education First è riuscito a battere in una volata a due Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe) e ha tagliato per primo il traguardo beffando il tedesco. Tante le ascese di giornata, particolarmente impegnativa l'ultima, con pendenze medie all'8.1% fino all'arrivo. I due sloveni Primoz Roglic, maglia gialla della Grand Boucle, e Tadej Pogacar tentano l'allungo nel finale e sorprendono Egan Bernal, che soffre e perde qualcosa come 38 secondi che si aggiungono ai 21 ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) PUY MARY CANTAL (FRANCIA) (ITALPRESS) –elsi è aggiudicato la tredicesimadelde France 2020 da Chatel-Guyon a Puy Mary Cantal, una frazione (191,5 km) di alta montagna tra le più dure di questa edizione numero 107 della corsa transalpina. Al termine di una lunga fuga, lo scalatore colombiano della Education First è riuscito a battere in una volata a due Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe) e ha tagliato per primo il traguardo beffando il tedesco. Tante le ascese di giornata, particolarmente impegnativa l'ultima, con pendenze medie all'8.1% fino all'arrivo. I due sloveni Primoz, maglia gialla della Grand Boucle, e Tadej Pogacar tentano l'allungo nel finale e sorprendono Egan Bernal, che soffre e perde qualcosa come 38 secondi che si aggiungono ai 21 ...

