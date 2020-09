Juventus-Sampdoria, svolta Allianz Stadium: riapertura in vista? (Di venerdì 11 settembre 2020) Voci contrastanti in questi giorni che riguardano l’apertura dell’Allianz Stadium, magari già dalla sfida di domenica prossima tra Juventus e Sampdoria. Nei giorni scorsi, il club torinese avrebbe presentato alla Regione Piemonte il progetto per la riapertura parziale dell’impianto bianconero, consentendo l’ingresso ad un massimo di 8.000 persone. Il piano sarebbe stato studiato nei minimi dettagli, in modo da tutelare la sicurezza dei tifosi. Tuttavia, il Governo con il Premier Conte in prima linea avrebbe definito la riapertura degli stadi un po’ prematura, in quanto luoghi di assembramento. Per cui, per vedere nuovamente i tifosi sugli spalti si potrebbe attendere ancora qualche settimana. LEGGI ANCHE: Juventus, frecciatina ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Voci contrastanti in questi giorni che riguardano l’apertura dell’, magari già dalla sfida di domenica prossima tra. Nei giorni scorsi, il club torinese avrebbe presentato alla Regione Piemonte il progetto per laparziale dell’impianto bianconero, consentendo l’ingresso ad un massimo di 8.000 persone. Il piano sarebbe stato studiato nei minimi dettagli, in modo da tutelare la sicurezza dei tifosi. Tuttavia, il Governo con il Premier Conte in prima linea avrebbe definito ladegli stadi un po’ prematura, in quanto luoghi di assembramento. Per cui, per vedere nuovamente i tifosi sugli spalti si potrebbe attendere ancora qualche settimana. LEGGI ANCHE:, frecciatina ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Sampdoria Juventus Sampdoria, Gabbiadini a rischio forfait. Gli aggiornamenti Sampdoria News 24 La Juve non molla: chiesta la riapertura limitata dello Stadium contro la Sampdoria

Qualche giorno fa la Juventus, assieme alla Regione Piemonte, aveva redatto un protocollo ad hoc per la capienza parziale dell’Allianz Stadium (circa 8000 perso ...

Sampdoria, Ferrari è pronto: dopo 267 giorni può tornare contro la Juventus

Alex Ferrari, difensore della Sampdoria, lo scorso 28 dicembre 2019 ha subito un grave infortunio in allenamento che gli ha causato la rottura del crociato del ginocchio destro e l’addio al campo per ...

