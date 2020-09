Il rapper star del web ora finisce nei guai: ​pizzicato con la cocaina (Di venerdì 11 settembre 2020) Mariagiulia Porrello Il giovane cantante comasco, classe 1990, deteneva per fini di spaccio cocaina e marijuana I suoi video sul web contano decine di migliaia di visualizzazioni, ma questa volta il rapper Sciglio MC, nome d’arte di Andrea Scigliano, si è messo in luce per un altro motivo: la droga. Nel corso di servizi volti al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, la polizia di Como ha scoperto che il musicista comasco classe 1990, conosciuto soprattutto dai giovanissimi, deteneva per fini di spaccio 50 grammi circa di cocaina (droga tra le preferite dai consumatori) e 5 di marijuana. La squadra mobile l'ha arrestato mercoledì pomeriggio. Il controllo è scattato a seguito dell’osservazione da parte degli agenti del continuo via vai di persone da una pizzeria ... Leggi su ilgiornale

Diregiovani : ???? Dj Khaled e #Drake ne hanno fatta un’altra: Il produttore e il rapper hanno rilasciato a luglio #Popstar. Da ogg… -

Ultime Notizie dalla rete : rapper star Rapper comasco in manette per detenzione e spaccio di droga laRegione Palermo, rifiuti in strada: emergenza sino a ottobre

A fine settembre le tonnellate di rifiuti abbandonati in città potrebbero essere seimila e la situazione non si normalizzerà prima del 25 ottobre prossimo. È questa la previsione nera dei tecnici dell ...

Rifiuti sparsi per strada nella notte e incendi, protesta a Palermo: alla Rap 18 casi di Coronavirus

La protesta contro i rifiuti per strada è andata in scena questa notte. Nella zona di Falsomiele, così come alla Guadagna, cumuli di immondizia che traboccava dai cassonetti sono stati sparsi lungo la ...

A fine settembre le tonnellate di rifiuti abbandonati in città potrebbero essere seimila e la situazione non si normalizzerà prima del 25 ottobre prossimo. È questa la previsione nera dei tecnici dell ...La protesta contro i rifiuti per strada è andata in scena questa notte. Nella zona di Falsomiele, così come alla Guadagna, cumuli di immondizia che traboccava dai cassonetti sono stati sparsi lungo la ...