I vantaggi del social trading per chi inizia

(Di venerdì 11 settembre 2020) Si parla così tanto die di eToro che è diventato difficile capire chi potrebbe usare queste tecnologie con profitto e chi no. Parliamo di “chi” proprio perchè è importante capire a chi si rivolge uno strumento come questo. Le pubblicità online di eToro si rivolgono prevalentemente a utenti non esperti che potrebbero avarsi del lato “” di questo broker. Sostanzialmente, chi si iscrive preferisce investire copiando altri investitori per avere un portafoglio automatico. Vediamo prima di tutto cos’è eToro Non c’è dubbio che eToro è una delle piattaforme dipiù popolari al mondo, di fatto lo è anche in Italia. Questo broker online è nato nel 2007 sotto un ...