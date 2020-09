Gela, bambino di 4 mesi muore “soffocato da un rigurgito di latte” (Di venerdì 11 settembre 2020) Un bambino di 4 mesi è morto a Gela, in Sicilia, a causa di un soffocamento da latte. I genitori lo avevano adagiato nella culla dopo che aveva mangiato ma, trascorsi pochi muniti, è diventato cianotico e ha iniziato ad avere difficoltà respiratorie a causa di un rigurgito della poppata. Inutili tutti i tentativi della madre di rianimarlo: quando il neonato è arrivato all’ospedale Vittorio Emanuele era già senza vita. Come riferisce il Giornale di Sicilia che dà la notizia, il piccolo era il primogenito di una giovane coppia che si è sposata due anni fa: l’ipotesi dei medici è che sia rimasto soffocato da un rigurgito di latte dal momento che aveva le vie aeree ostruite. Una fatalità, avvenuta nel giro di pochi attimi. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

