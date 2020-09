Covid a Sorrento, aumentano i casi: positivo un minorenne (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSorrento (Na) – Allarme Covid a Sorrento dove è risultato positivo un minorenne. A darne notizia è il sindaco Giuseppe Cuomo che ha annunciato: “Un minorenne residente a Sorrento, rientrato con la famiglia da una vacanza fuori regione, è risultato positivo al Covid-19”. Al momento il paziente si trova in isolamento domiciliare con i suoi familiari che sono in attesa di essere sottoposti a tampone e di scoprire se anche loro sono positivi al virus. Intanto è di 180 il numero di nuovi contagi registrati in Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

