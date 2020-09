CorSport: Fienga irritato dal comportamento di Adl. Trattativa per Milik in salita (Di venerdì 11 settembre 2020) La notizia della positività al Covid di Aurelio De Laurentiis ha gettato nel panico l’intera Serie A. Il presidente del Napoli, mercoledì, ha partecipato all’assemblea di Lega. È stato a contatto con quasi tutti i suoi colleghi presidenti di club. Molti di loro, soprattutto quelli che nel corso della riunione gli sono stati più vicini, si sono già messi in isolamento volontario in attesa dell’esito dei tamponi a cui si sono sottoposti. Il Corriere dello Sport scrive che uno dei più arrabbiati con De Laurentiis è l’amministratore delegato della Roma, Fienga. “Alla Roma, invece, serpeggia irritazione: l’ad Fienga si è messo in auto-isolamento, avendo avuto contatti con l’ad azzurro Chiavelli, e ha fatto trapelare disappunto per l’imprudenza di De ... Leggi su ilnapolista

napolista : CorSport: Fienga irritato dal comportamento di Adl. Trattativa per Milik in salita L’ad giallorosso ha fatto trapel… - CURVASUDROMA191 : RT @AliprandiJacopo: #Fienga: “#Dzeko è il capitano della Roma, fin tanto che lo vorrà resterà il capitano della Roma”. #ASRoma #Juventus… - RRobbberto : RT @AliprandiJacopo: #Fienga: “#Dzeko è il capitano della Roma, fin tanto che lo vorrà resterà il capitano della Roma”. #ASRoma #Juventus… - CorSport : #Fienga: “#Dzeko sarà il capitano della #Roma fin quando lo vorrà” VIDEO ??? ?? - ColantuoniMauro : RT @AliprandiJacopo: #Fienga: “#Dzeko è il capitano della Roma, fin tanto che lo vorrà resterà il capitano della Roma”. #ASRoma #Juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Fienga CorSport: Fienga irritato dal comportamento di Adl. Trattativa per Milik in salita IlNapolista Corsport - Dzeko si alla Juve

Apre così l'edizione odierna del Corriere dello Sport: oggi l'incontro tra Fienga e il bosniaco che può sbloccare l'affare. Le milanesi - In taglio alto c'è spazio anche per le manovre di mercato dell ...

Corsport - Dzeko e Milik in 48h

Su Corsport Dzeko – Milik in 48 ore“. Oggi l’ incontro tra Fienga e il bosniaco che può sbloccare l’ affare. La Juve aspetta Edin, la Roma in pressing per il sì del polacco. La Juve aspetta Edin, la R ...

Apre così l'edizione odierna del Corriere dello Sport: oggi l'incontro tra Fienga e il bosniaco che può sbloccare l'affare. Le milanesi - In taglio alto c'è spazio anche per le manovre di mercato dell ...Su Corsport Dzeko – Milik in 48 ore“. Oggi l’ incontro tra Fienga e il bosniaco che può sbloccare l’ affare. La Juve aspetta Edin, la Roma in pressing per il sì del polacco. La Juve aspetta Edin, la R ...