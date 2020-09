Coronavirus, oltre 1200 contagiati da inizio pandemia: crescono i mini-focolai (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Ha superato ampiamente quota 1200 il computo dei positivi al Coronavirus da inizio pandemia; con i 27 contagiati emersi ieri, il dato complessivo da marzo è di 1238 casi. Ma a preoccupare è il dato dei 593 positivi attuali, tutte persone che hanno scoperto di aver contratto il virus negli ultimi 30-45 giorni. crescono anche i focolai; con Aversa e Caserta, che fanno registrare rispettivamente 80 e 70 casi, a destare preoccupazione è la situazione di Castel Volturno, dove sono 25 le persone contagiate, con un balzo di 11 positivi in due giorni. Nel comune del litorale la situazione era sempre stata sotto controllo fino ad ora. Il sindaco ha spiegato che dei positivi, “solo 9 risiedono a Castel ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Ha superato ampiamente quotail computo dei positivi alda; con i 27emersi ieri, il dato complessivo da marzo è di 1238 casi. Ma a preoccupare è il dato dei 593 positivi attuali, tutte persone che hanno scoperto di aver contratto il virus negli ultimi 30-45 giorni.anche i; con Aversa e Caserta, che fanno registrare rispettivamente 80 e 70 casi, a destare preoccupazione è la situazione di Castel Volturno, dove sono 25 le persone contagiate, con un balzo di 11 positivi in due giorni. Nel comune del litorale la situazione era sempre stata sotto controllo fino ad ora. Il sindaco ha spiegato che dei positivi, “solo 9 risiedono a Castel ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: oltre 700 mila casi in Perù, quinto paese al mondo per contagi - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, oltre 28 milioni i casi al mondo - Corriere : In Spagna oltre 10 mila nuovi positivi, in terapia intensiva 1.110 malati. L’epicentro a Madrid - GeomLomasto : RT @CesareSacchetti: Sileri:'con 1500 positivi al giorno serve il vaccino.' 1500 positivi di cui oltre il 90% è asintomatico sano e il rest… - Stefani11923116 : RT @CesareSacchetti: Sileri:'con 1500 positivi al giorno serve il vaccino.' 1500 positivi di cui oltre il 90% è asintomatico sano e il rest… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre Coronavirus, oltre 700 mila casi in Perù Agenzia ANSA Per Unilever i gelati Grom sono fonte di perdite anche nel 2019. Pesa la disfatta della campagna statunitense

Se per vendere ghiaccioli agli eschimesi occorre essere molto abili, Federico Grom e Guido Martinetti, fondatori di Grom, una quindicina di anni fa devono avere pensato che vendere gelati agli america ...

Coronavirus, Israele è orientata a imporre un nuovo lockdown in tutto il Paese dal prossimo 18 settembre

In Israele l'andamento del contagio da coronavirus sta progressivamente peggiorando, tanto che i dati attuali sono nettamente peggiori rispetto a quelli della scorsa primavera, con nuovi record giorna ...

Se per vendere ghiaccioli agli eschimesi occorre essere molto abili, Federico Grom e Guido Martinetti, fondatori di Grom, una quindicina di anni fa devono avere pensato che vendere gelati agli america ...In Israele l'andamento del contagio da coronavirus sta progressivamente peggiorando, tanto che i dati attuali sono nettamente peggiori rispetto a quelli della scorsa primavera, con nuovi record giorna ...