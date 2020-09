Christian Vieri vende la sua casa sulle colline toscane: il prezzo è da capogiro (Di venerdì 11 settembre 2020) Decisione drastica per l’ex calciatore Christian Vieri che, come svelato dal settimanale Oggi, ha deciso di mettere in vendita la sua lussuosa casa sulle colline toscane ad un prezzo da capogiro. Christian Vieri e Costanza Caracciolo vivono in pianta stabile a Milano ma, probabilmente prima di incontrare la sua attuale moglie, l’ex calciatore ha acquistato … L'articolo Christian Vieri vende la sua casa sulle colline toscane: il prezzo è da capogiro proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

treblewin2010 : inter intermilanindo_ intermilanfans christian vieri - roberto baggio - gabriel omar batistuta - ildumba : RT @dan_maze: Ci si avvia stancamente verso questa pigra domenica sera con il dubbio assillante se Lorenzo Colombo sia -ora come ora- allo… - branconero : @NoireButterfly_ ...per carità,i giudizi sono soggettivi e tutti rispettabili: Lippi,Trapattoni,Christian Vieri,Jug… - treblewin2010 : inter intermilanindo_ intermilanfans christian vieri - roberto baggio - gabriel omar batistuta - 10arnautovic : @EOFutbol Christian Vieri. Il capo cannonieri. -

Ultime Notizie dalla rete : Christian Vieri Bobo Vieri mette vendita la sua villa hollywoodiana sulle colline fiorentine. Guarda che spettacolo! OGGI Bobo Vieri mette vendita la sua villa hollywoodiana sulle colline fiorentine. Guarda che spettacolo!

Costanza Caracciolo mamma dolcissima con la figlia Isabel, nella nuova casa con Bobo Vieri…

Costanza Caracciolo abbraccia teneramente la sua Isabel, di quasi sei mesi. L’ex velina 30enne è tornata a Milano dopo la prima meravigliosa estate in quattro ed è entrata nella nuova bella e spaziosa ...

