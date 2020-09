Charlie Hebdo | Pelloux a ANSA | non cederemo a minacce

(Di venerdì 11 settembre 2020), - PARIGI, 11 SET - "Nonmai alledi Al-Qaida. Al Qaida non vincerà, non vincerà mai. Le democrazie saranno sempre piu' forti del terrore": questo il messaggio lanciato dal ...

(ANSA) - PARIGI, 11 SET - "Non cederemo mai alle minacce di Al-Qaida. Al Qaida non vincerà, non vincerà mai. Le democrazie saranno sempre piu' forti del terrore": questo il messaggio lanciato dal medi ...Al Qaida torna a minacciare il settimanale francese Charlie Hebdo, che ha ripubblicato le vignette sul Profeta Maometto all'origine dell'attacco terroristico del 7 gennaio 2015, in cui morirono 12 per ...