«C' era una volta a… Hollywood» | le auto sono state vendute all' asta

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 11 settembre 2020) Ledi C'era una; Hollywoodall', durante un evento organizzato a Los Angeles da Prop Store, una casa d'aste specializzata in oggetti provenienti dal mondo del cinema. La vendita all'incanto è andata in scena alla fine di agosto, ma i prezzi a cui le vetturestati resi noti solo negli ultimi giorni. I lotti 505 e 506, cioè rispettivamente le Volkswagen Karmann Ghia e Cadillac Coupe de Ville guidate da Brad Pitt e Leonardo di Caprio - alias Cliff Booth e Rick Dalton - hanno raggiunto la ragguardevole valutazione di 50.000 dollari e 45.000 dollari. Non dimentichiamo che C'era una...