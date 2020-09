Campania | Salvini | ' Giugliano non può essere enorme discarica'

Leggi su iltempo

(Di venerdì 11 settembre 2020)(Na), 11 set. (Adnkronos) - Non è tollerabile, balle ed ecoballe di De Luca, qui c'è gente che muore di cancro, soffocata". Occorrono "impianti di valorizzazione dei rifiuti che esistono in ogni altra parte di Italia e del mondo, perchè altrimenti si favorisce solo camorra ed inquinamento, questo è indegno di un Paese civile nel 2020". Così il segretario della Lega, Matteo, in alcune dichiarazioni durante la sua visita a. "Laddove il centrodestra e la Lega governano -aggiunge- immagini come queste non se ne vedono, poi soprattutto in questo comune c'è anche l'orgoglio di presentare come Lega un candidato sindaco, perchè qua non ci sono solo le ecoballe, ci sono i roghi tossici, i campi rom, discariche: sembra che qualcuno in Regione abbia preso ...