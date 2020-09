Calciomercato Juventus, via libera Giroud: scelta giusta? (Di venerdì 11 settembre 2020) La notizia è arrivata come un improvviso temporale estivo, quasi per voler dare una scossa alle ultime notizie di Calciomercato della Juventus che da ormai diversi giorni si erano assestate sugli stessi nomi ormai in fase di attesa. Prima Dzeko, poi Suarez, ancora dopo forse Morata, magari Cavani e, chi può dirlo, possibilmente Kean: insomma, i nomi ormai erano noti ai più ma nessuno, nonostante le necessità dell’attacco di Andrea Pirlo, sembrava vicino alla fumata bianca. Da una parte la Roma che sbarra la strada per il bosniaco, dall’altra la difficile risoluzione contrattuale del Pistolero con il Barcellona e, come se non bastasse così, anche le difficoltà dal punto di vista economico a precludere le eventualità per l’ex bianconero ora in forza all’Atletico Madrid e per il ... Leggi su tuttojuve24

