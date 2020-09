Blockchain e tracciabilità agroalimentare, Farzati promuove ricerche e finanzia una borsa di studio (Di venerdì 11 settembre 2020) Farzati Tech, startup innovativa di Casal Velino, e il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione elettrica e matematica applicata dell’Università degli Studi di Salerno (Diem) hanno stipulato un accordo quadro finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca e di innovazione tecnologica nel campo della tecnologia Blockchain applicata alla tracciabilità della filiera agroalimentare. E’ quanto si legge in una nota diffusa dall’azienda salernitana nella quale si precisa che “per dare valore ed operatività all’accordo, il gruppo Farzati ha finanziato una borsa di studio della durata di 6 mesi incentrata sui sistemi per la tracciabilità agro-alimentare su Blockchain e le ... Leggi su ildenaro

cilentonotizie : #Blockchain applicata alla tracciabilità della filiera #agroalimentare, accordo tra la #cilentana Farzati Tech e il… - davide___costa : RT @FoodChainIT: Napoli: sequestrate mozzarelle non certificate, prive di #tracciabilità e un centinaio di etichette realizzate per attesta… - FoodChainIT : Napoli: sequestrate mozzarelle non certificate, prive di #tracciabilità e un centinaio di etichette realizzate per… - FoodChainIT : Italian #Food: vale oltre 530 miliardi (il 25% del PIL). Difendiamo i nostri primati #madeinitaly con la tecnologia… - aldoceccarelli : RT @mcanducci: @Grabbi_it @raistolo @arcangeloroc Questo pezzo spiega esattamente perché non è possibile garantire né certificare alcuna fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Blockchain tracciabilità La tracciabilità dei pagamenti? Diventa realtà con la Blockchain Corriere della Sera