Ballando con le stelle 2020, Alberto Matano nella “controgiuria” (Di venerdì 11 settembre 2020) Nonostante i continui rinvii, il fatto di aver trovato due membri del cast positivi al Coronavirus e all’incidente di Elisa Isoardi, Ballando con le stelle dovrebbe partire sabato 19 settembre 2020. Tra le tante novità di quest’anno ce n’è una che non sarebbe legata alla pandemia attualmente in corso. Si tratta un una “controgiuria“, composta da tre elementi. Il primo nome che è stato fatto è quello di Alberto Matano. Ad annunciarlo è stato proprio lui stesso durante un’intervista con il settimanale Chi. Ecco, quindi, le sue parole riportate anche dal sito SoloDonna: Sarò a bordo campo e farò parte della “contro giuria”. Cercherò, in qualche modo, di spegnere le polemiche e questa, per me, ... Leggi su tutto.tv

