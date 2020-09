Azzolina vs Piemonte: scontro per il controllo della temperatura nelle scuole (Di venerdì 11 settembre 2020) L’Azzolina si scontra con Cirio per l’ordinanza che impone agli istituti di annotare la temperatura degli studenti. Il ministero: va misurata a casa Ancora non si placano le polemiche sulla riapertura delle scuole. La ministra Azzolina questa volta si trova ad affrontare l‘ordinanza di Cirio, presidente della Regione Piemonte, che vorrebbe imporre agli istituti di misurare la temperatura agli studenti. Ma, il decreto ministeriale parla chiaro: la temperatura va misurata a casa. “Potremmo impugnare il decreto della Regione Piemonte” tuona la ministra Lucia Azzolina. Il ministero ha detto che le temperature vanno prese a casa perché non è giusto che studenti ... Leggi su zon (Di venerdì 11 settembre 2020) L’si scontra con Cirio per l’ordinanza che impone agli istituti di annotare ladegli studenti. Il ministero: va misurata a casa Ancora non si placano le polemiche sulla riapertura delle. La ministraquesta volta si trova ad affrontare l‘ordinanza di Cirio, presidenteRegione, che vorrebbe imporre agli istituti di misurare laagli studenti. Ma, il decreto ministeriale parla chiaro: lava misurata a casa. “Potremmo impugnare il decretoRegione” tuona la ministra Lucia. Il ministero ha detto che le temperature vanno prese a casa perché non è giusto che studenti ...

