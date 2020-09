Atm e il rientro a scuola: mascherine obbigatorie, capienze all’80% e via i bollini (Di venerdì 11 settembre 2020) Autobus, tram e metropolitane di Atm pieni fino all’80%. Via tutti gli adesivi dei posti a sedere, che tornano a essere tutti utilizzabili, sia i marker rossi “Stai qui” a bordo di treni, bus, tram e filobus. Resteranno invece i marker rossi in tutte le zone di attesa, così come rimarrà la segnaletica dei percorsi … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Atm e il rientro a scuola: mascherine obbigatorie, capienze all’80% e via i bollini proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Atm e il rientro a scuola: mascherine obbigatorie, capienze all'80% e via i bollini -

Ultime Notizie dalla rete : Atm rientro Atm e il rientro a scuola: mascherine obbigatorie, capienze all'80% e via i bollini Il Notiziario Atm, nuove regole mezzi Milano/ Posti seduti 100%, tara tornelli metro, app su flussi

Si ricorda alla clientela dei trasporti Milano di prenotare sempre la fermata per scendere, poiché il conducente potrebbe non effettuarla nell’eventualità di vettura già completa. È cominciata invece ...

Si ricorda alla clientela dei trasporti Milano di prenotare sempre la fermata per scendere, poiché il conducente potrebbe non effettuarla nell’eventualità di vettura già completa. È cominciata invece ...