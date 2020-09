‘Uomini e Donne’, il papà di Sophie Codegoni è fidanzato da anni con una ex gieffina: ecco chi è! (Foto) (Di giovedì 10 settembre 2020) Abbiamo avuto modo di conoscere ieri pomeriggio, durante la messa in onda della nuova puntata di Uomini e Donne, le due troniste che nei prossimi mesi cercheranno l’amore nel noto dating show di Maria De Filippi. Loro sono le bellissime Sophie Codegoni e Jessica Antonini. Una ragazza di 18 anni e una donna di 29, molto diverse tra di loro, ma entrambe alla ricerca dell’uomo della propria vita. Dopo la presentazione della modella che lavora nello showroom di Chiara Ferragni a Milano, gli internauti hanno fatto lunghe ricerche su di lei e, oltre a un “giallo” sulla sua età, a far chiacchierare il web in queste ore è stata la relazione del padre di Sophie con un volto noto agli appassionati di Canale 5. I più curiosi, infatti, sbirciando sui profili social di Stefano ... Leggi su isaechia

