Studenti in piazza il 25 e 26 settembre: "Si riparte in condizioni disastrose" (Di giovedì 10 settembre 2020) AGI - Manifestazioni in molte piazze italiane contro il Governo e il Ministero dell'istruzione per la gestione della riapertura della scuola. E' quanto annuncia l'Unione degli Studenti, sindacato studentesco di sinistra per il 25 e il 26 settembre. Mentre il primo giorno le piazze saranno prettamente giovanili, il 26 allievi e docenti precari manifesteranno insieme. A "qualche giorno dalla riapertura ancora troppo poco è stato fatto dal Governo per la riapertura della scuola: manca un piano sui trasporti, lavori all'edilizia" e il rischio è di peggiorare "la dispersione scolastica", comunica l'Uds. Le piazze più importanti saranno quelle di Roma e Milano, ma sono stati indetti presidi in tutta Italia. "La scuola in questo Paese ripartirà in condizioni ... Leggi su agi

LaStampa : Studenti contro il governo: “A pochi giorni dal via situazione disastrosa, scendiamo in piazza” - msgelmini : Ci sono imprese in difficoltà che non riescono a pagare gli stipendi, famiglie e studenti che non sanno ancora come… - GianniVaretto : Studenti contro il governo: “A pochi giorni dal via situazione disastrosa, scendiamo in piazza” - LaStampa : La manifestazione il 25 e 26 settembre. L’allarme: mancano i trasporti, i lavori di edilizia leggera non bastano, l… - calygola : E assembratevi! -