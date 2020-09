Sky, il vice-direttore Marani attacca ADL: "Scelta sconsiderata andare in Lega, errore grave!" (Di giovedì 10 settembre 2020) Matteo Marani, vice-direttore di Sky Sport, ha attaccato Aurelio De Laurentiis per il suo comportamento in ragione del Covid-19 ai microfoni dell'emittente satellitare: "E' un errore quello commesso dal presidente del Napoli, che non ha ... Leggi su tuttonapoli

DilectisG : RT @tuttonapoli: Sky, il vice-direttore Marani attacca ADL: 'Scelta sconsiderata andare in Lega, errore grave!' - tuttonapoli : Sky, il vice-direttore Marani attacca ADL: 'Scelta sconsiderata andare in Lega, errore grave!' - sportli26181512 : Sky - Tatarusanu è arrivato a Milano: sarà il vice Donnarumma: Come riportato da Gianluca di Marzio, il Milan ha ch… - infoitsport : Sky – Milan, arriva il vice-Donnarumma: nome a sorpresa - infoitsport : ULTIM’ORA – Sky: “Un ex Fiorentina come vice Donnarumma al Milan: è fatta” -