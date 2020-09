Sileri: "Per la quarantena si può trovare un compromesso" (Di giovedì 10 settembre 2020) ROMA - Pierpaolo Sileri , viceministro della Salute, è intervenuto ai microfoni della trasmissione 'L'Italia s'è desta', condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio ... Leggi su corrieredellosport

infoitinterno : Vaccino antinfluenzale, Sileri rassicura: 'Ci sarà per tutti' - ZenatiDavide : Coronavirus, Sileri: “Vaccino non prima della metà del 2021. La nuova normalità è abituarsi alle protezioni”: Per i… - LelloConso : RT @fanpage: Vaccino anti - Covid. Purtroppo i tempi si allungano #10settembre - askanews_ita : I tempi (ragionevoli) per il vaccino secondo il vice ministro alla Salute, Pierpaolo Sileri. #COVID19… - fanpage : Vaccino anti - Covid. Purtroppo i tempi si allungano #10settembre -