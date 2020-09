Retroscena Giroud: rifiutato il Lione per colpa di… Benzema (Di giovedì 10 settembre 2020) Interessante Retroscena di mercato che riguarda l'attaccante del Chelsea e della Nazionale francese Olivier Giroud. Il centravanti, dopo esser stato nome caldo anche per diversi club italiani come Inter e Lazio nelle passate sessioni di trattative, poteva finire anche al Lione ma avrebbe rifiutato... per colpa di Benzema, connazionale col quale non scorre esattamente buon sangue...Giroud: no al Lione per Benzemacaption id="attachment 965643" align="alignnone" width="664" Giroud (getty images)/captionCome noto, tra Giroud e Benzema non c'è un bel rapporto. I due, di fatto, hanno fatto una sorta di staffetta con la maglia della Francia. Benzema era stato ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Retroscena Giroud: rifiutato il Lione per colpa di... Benzema - - Cucciolina96251 : RT @eleonora_trotta: #Juve, #Dzeko resta la prima scelta. #Roma su #Milik: previsti nuovi contatti con Napoli, entro week è atteso in Itali… - Datafriedkin : RT @eleonora_trotta: #Juve, #Dzeko resta la prima scelta. #Roma su #Milik: previsti nuovi contatti con Napoli, entro week è atteso in Itali… - CrapanzanoRobin : RT @eleonora_trotta: #Juve, #Dzeko resta la prima scelta. #Roma su #Milik: previsti nuovi contatti con Napoli, entro week è atteso in Itali… - eleonora_trotta : #Juve, #Dzeko resta la prima scelta. #Roma su #Milik: previsti nuovi contatti con Napoli, entro week è atteso in It… -

Ultime Notizie dalla rete : Retroscena Giroud Retroscena Giroud: rifiutato il Lione per colpa di… Benzema ItaSportPress Calciomercato Roma, attaccante francese nel mirino

In attesa di capire quale sarà il futuro di Edin Dzeko, e anche di comprendere che direzione prenderà la trattativa con il Napoli per Milik, la Roma continua a cercare nuove soluzioni in attacco. La s ...

Calciomercato Roma, retroscena in attacco: offerti due calciatori

Dopo alcune settimane, la trattativa per il passaggio di Arek Milik dal Napoli alla Roma potrebbe finalmente sbloccarsi nelle prossime ore. All’interno dell’affare dovrebbe concretizzarsi anche trasfe ...

In attesa di capire quale sarà il futuro di Edin Dzeko, e anche di comprendere che direzione prenderà la trattativa con il Napoli per Milik, la Roma continua a cercare nuove soluzioni in attacco. La s ...Dopo alcune settimane, la trattativa per il passaggio di Arek Milik dal Napoli alla Roma potrebbe finalmente sbloccarsi nelle prossime ore. All’interno dell’affare dovrebbe concretizzarsi anche trasfe ...