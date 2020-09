Redooc e Demia lanciano il più grande sondaggio sul rientro a scuola: come partecipare (Di giovedì 10 settembre 2020) Dopo mesi di didattica a distanza – alla quale i nostri figli e i loro insegnanti si sono dovuti necessariamente abituare – è arrivato l’annuncio ufficiale: il 14 settembre riparte l’anno scolastico, in presenza. Molte le incognite e soprattutto le differenze tra regioni, che rendono chiaro a tutti come questo sarà un anno caratterizzato da un “back to school” diverso dal solito. Per questo motivo Redooc.com, la piattaforma italiana di didattica digitale, ha collaborato con Demia, un istituto di ricerche specializzato in indagini di marketing generazionale, per offrire a tutti gli studenti (e non solo) un questionario compilabile direttamente online in cui si approfondisce lo stato d’animo con cui ci si appresta a far rientro a scuola, ... Leggi su dilei

