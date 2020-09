Ravezzani polemico: “De Laurentiis ha i sintomi ma va in assemblea di Lega, bell’esempio di rispetto” (Di giovedì 10 settembre 2020) Duro tweet di Fabio Ravezzani nei confronti di Aurelio De Laurentiis dopo la scoperta della positività al coronavirus con delle tempistiche che non convincono in molti, tra questi il noto giornalista sportivo: “De Laurentiis ha sintomi del Coronavirus, effettua il tampone e senza aspettare il risultato si presenta all’assemblea di Lega. Non indossa la mascherina, sta ore in una sala chiusa con gli altri presidenti e alle 20 annuncia: Ho il Covid. Bell’esempio di rispetto e intelligenza”. Leggi su sportface

sportface2016 : Fabio #Ravezzani polemico: '#DeLaurentiis ha i sintomi ma va in assemblea, bell'esempio di rispetto' -

Ultime Notizie dalla rete : Ravezzani polemico Ravezzani polemico: "De Laurentiis ha i sintomi ma va in assemblea di Lega, bell'esempio di rispetto" Sportface.it Ravezzani infiamma la polemica: Milan, non fare questa follia

Sport - Bufera social legata alle mosse dei rossoneri sul mercato. Il Chelsea non lo considera ma per venderlo chiede ancora 30 milioni di euro. Una cifra che secondo Fabio Ravezzani è fuori mercato.

Ravezzani boccia mosse Juve e Inter e scatena la polemica

Bruciati Mandzukic e Higuain, i bianconeri avevano trattato anche Icardi, Lukaku e Milik: la prova del 9 è aperta. Ma bisogna saperlo fare in equilibrio perfetto tra servitù tattica e destinazione d’u ...

Sport - Bufera social legata alle mosse dei rossoneri sul mercato. Il Chelsea non lo considera ma per venderlo chiede ancora 30 milioni di euro. Una cifra che secondo Fabio Ravezzani è fuori mercato.Bruciati Mandzukic e Higuain, i bianconeri avevano trattato anche Icardi, Lukaku e Milik: la prova del 9 è aperta. Ma bisogna saperlo fare in equilibrio perfetto tra servitù tattica e destinazione d’u ...