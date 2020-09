Piazzapulita, puntata 10 settembre 2020: ospiti e anticipazioni (Di giovedì 10 settembre 2020) Stasera, giovedì 10 settembre 2020, su La7 a partire dalle ore 21.10 andrà in onda la prima puntata stagionale di Piazzapulita, il talk show condotto da Corrado Formigli. TvBlog la seguirà in liveblogging. Al centro dell'appuntamento i numeri della pandemia in Italia, la corsa al vaccino e il caos sulla riapertura delle scuole. Ci sarà spazio anche per un’inchiesta sui negazionisti del covid. Corrado Formigli: "Le notizie sono più importanti degli ascolti, il cambio di governo ha favorito Rete 4. Noi i virologi non li paghiamo" pubblicato su TVBlog.it 10 settembre 2020 12:08. Leggi su blogo

toysblogit : Piazzapulita, puntata 10 settembre 2020: ospiti e anticipazioni - SerieTvserie : Piazzapulita, puntata 10 settembre 2020: ospiti e anticipazioni - tvblogit : Piazzapulita, puntata 10 settembre 2020: ospiti e anticipazioni - domenicoditell1 : #Piazzapulita Stasera ci saranno la Lucarelli, Crisanti, Padellaro e Tito Boeri. Puntata da non perdere - BanijayItalia : Da domani alle 21.15 torna @PiazzapulitaLA7 su @La7tv, la prima puntata dopo la lunga estate italiana. La squadra d… -