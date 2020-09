Milly Carlucci “Ballando con le stelle” al via, stoccata a “Tu si que vales”: «È ridicolo…» (Di giovedì 10 settembre 2020) Non ha nascosto la sua preoccupazione Milly Carlucci per la partenza dello show del sabato sera “Ballando con le stelle”. La conduttrice in un’intervista a ‘Il Messaggero’ si è lasciata andare e ha confidato i propri timori per quest’edizione tutta particolare, resa assai incerta dall’emergenza Covid. «Non c’è un piano B. In caso di positività scatta il protocollo generale Rai. E cioè: se c’è un positivo, si ferma la produzione. Tutta. Ma non vorrei parlarne per non portarmi sfortuna», ha affermato la conduttrice, che ha visto slittare già l’avvio del programma di una settimana per via della positività al Coronavirus di due protagonisti: Daniele Scardina e Samuel Peron. «Li aspettiamo. Non li abbiamo ... Leggi su urbanpost

