Incendio nel Beneventano, morta una donna di 49 anni (Di giovedì 10 settembre 2020) Incendio a Dugenta, in provincia di Benevento. Una donna di 49 anni ha perso la vita dopo aver messo in salvo i fratelli. DUGENTA (BENEVENTO) – Incendio a Dugenta, in provincia di Benevento, nella notte tra il 9 e il 10 settembre 2020. Le fiamme hanno svegliato una donna di 49 anni che, come raccontato da La Repubblica, ha portato i due fratelli fuori dall’appartamento (uno affetto da disabilità n.d.r.) e poi è rientrata forse per chiamare i soccorsi. Le fiamme non le hanno dato possibilità di salvarsi con i soccorsi che hanno trovato il suo corpo senza vita riverso sul pavimento. La Procura ha aperto un’indagine per cercare d ricostruire meglio la dinamica di questo rogo. Incendio a Dugenta Le fiamme sono divampate ... Leggi su newsmondo

amnestyitalia : Incendio nel campo di #Moria: è emergenza umanitaria. L'Europa deve agire immediatamente per garantire l’incolumità… - amnestyitalia : Incendio nel campo di #Moria: è emergenza umanitaria. Quasi 13mila persone hanno perso tutto. Col Patto sull’immigr… - amnestyitalia : Un vasto incendio si è sviluppato nel campo di Moria, a Lesbo in Grecia. Il campo è il simbolo del fallimento dell… - swissinfo_it : Dopo l'incendio nel campo profughi di #Moria a #Lesbo si rinnovano gli appelli per distribuire i #rifugiati in Euro… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Si fa sempre più difficile la situazione nel campo di Moria, sull'isola greca di Lesbo. Dopo un nuovo incendio, migliaia di mig… -